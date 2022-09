Marju Länik paljastas tegeliku põhjuse, miks temast ja eksabikaasa õest Anne Veskist sõbrannasid ei saanud

Saates „Hommik Anuga“ antud intervjuus tuli jutuks ka Läniku ja Veski vaheline suhe. Avalikkusele on nad jätnud mulje, nagu oleks tegemist rivaalidega, kuid ühel hetkel oldi ju lausa ühes perekonnas.

„Konkurendid oleme me kindlasti olnud. Sõbrad me ei ole olnud,“ tunnistas ta. Ka laulnud pole nad koos.

Siiski meenus Länikule üks periood, kus nad natuke lähedasemaks said. „Me oleme isegi ühes voodis Annega Pärnus hotellis maganud. Korraga ööbisime seal ühes toas niimoodi, et Mati oli ka. Mati magas teises voodis,“ meenutas Länik nüüd naerdes. Põhjus, miks Länik ja Vaarmann koos voodit ei jaganud, on lihtne – nad polnud siis veel abiellunud. „Me polnud päris koos ka veel,“ lisas ta.