ARVUSTUS | Miks ilusad neiud poiste järel jooksevad ehk „Rannamajas“ kütab kirgi piinlik armuviisnurk

Ma ei pannud mööda, kui ennustasin „Rannamaja“ kolmanda hooaja avaosa arvustuses, et tegemist on skandaalse tõsielusaate parima hooajaga. Sellenädalane episood on nii sündmusterohke, et ausalt öeldes ei teagi, kust alustada. Üks inimene visati tuimalt päise päeva ajal majast välja ja osa lõppedes pole see vahejuhtum isegi meeles.