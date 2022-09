Uus nägu: MyHits palkas Jüri Pootsmanni asendajaks vastuolulise suunamudija peika

Indrek Vaheoja ja Kristina Pärtelpoja kõrval hakkab nüüdsest kuulajaid äratama Roomet Poom. Võib arvata, et suurem osa eestlastest ei ole varem antud nime kuulnudki, kuid Eesti suunamudijaid jälgivad inimesed teavad, et tegemist on Palja Porgandina tuntuks saanud Cassia Shakti Šamotailo (enne Merilin Taimre) elukaaslasega.

Roomet on noormees, kellel on üle 17 500 jälgija Youtube'is ning Instagramis hoiab silma peal tema tegemistel üle 5400 konto. Varem figureeris Šamotailo tihti ka Roometi kontodel, kuid mõni aeg tagasi kadusid mehe Instagrami seinalt pildid neiust. Mehe Youtube'i kontol on siiani alles videod, mida nad koos mitmetel reisidel on teinud.