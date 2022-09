ARVUSTUS | Reisisaated beebidega: kas kõige igavam saatežanr Eesti telekanalites?

Viimase kümnendi jooksul on reisisaated saanud Eesti telekanalites ootamatult populaarseks žanriks. Umbes samal ajal hakkasid mööda ilma reisima nii Tuuli Roosma oma perekonnaga kui ka Teet Margna ja Kristjan Jõekalda. Inimesed lihtsalt ahmisid nende seiklusi sisse ning vaatajanumbrid tõestasid, et reisisaateid tasub teha.

Kuid nüüd on järsku otsustatud, et hea reisisaate retsepti kuulub harmooniline paarike ja väikelaps, kes ei oska oma emotsioone peale nutmise kuidagi muudmoodi väljendada. Kas põrgupalavusest ja pikkadest võttepäevadest väsinud beebi on tõesti tõeliselt äge content? Sügavalt kahtlen selles.