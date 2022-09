Sarnased või mitte? Vaata, kes mängivad menusarjas „Kroon“ Williamit ja Kate'i

NBC News vahendab, et sarja „Kroon“ järgmises hooajas võib Kate Middletoni rollis näha noort neiut, kes pole varem professionaalset näitlejatööd teinudki. Tegu on 19-aastase Meg Bellamyga. Ta mängib edukast perest pärit Kate Middletoni, kes tutvub Šotimaa ülikoolis prints Williamiga.

Kõigi kolme noore jaoks on see esimene tõeline roll kaamera ees. Siiski on nad varasemalt teinud kaasa ka erinevates teatrilavastustes.