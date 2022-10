Suurejoonelised elamud Lutheri kvartalis ja Haapsalus: maalikunstnik Katrin Karu tutvustab oma kahte kodu

Katrin Karu (47) on peatunud maailmas väga erinevates paikades ja ammutanud kuhjaga inspiratsiooni, mis rikastab tema loomingut ja elu üldiselt. Kodu on aga meist igaühele see koht, kus saab end tunda turvaliselt, see meile kindlus.

Sinu kodu Lutheri kvartalis on suurejooneline ja kõnekas ning praegu rajad kaunist suvekodu Haapsallu. Räägi nende hingeelust veidi lähemalt – on need ju nii erinevad.