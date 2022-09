Tore seik! Peaminister Sanna Marin ühines piknikku pidava perega: Soome on ikka vahva koht

„Mu naine pakkus Sanna perele grillimiseks vahukomme,“ kirjutab lektor. „Nad võtsid vastu, grillisid ja sõid ära. Pilte me tegema ei hakanud, see oleks ebasünnis olnud.“

„Soome on ikka päris vahva koht,“ lisab Jaakkola lõpetuseks. Mehel on Twitteris ligi 9000 jälgijat.

Kirjaniku postitusele reageeris ka Sanna Marin. „Tänan vahukommide eest,“ kirjutab ta. „Tüdrukule maitsesid need väga. Sellised teod näitavad pisematele, et maailmas on ka palju head.“