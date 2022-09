LÕBUS VIDEO | Eesti mees on tantsulõvi: Jüri Ratas harjutab hoogsalt tantsusaateks samme

Ratas rääkis 20. augustil Kroonikale, kuidas ta tantsusaateks ette valmistub. „Tuleb trennidega pihta hakata, tasapisi minema,“ ütles poliitik, kes lootis tantsutrennidega alustada augusti lõpuks. Nüüd on ta juba mõnda aega koos treeneri Tarmetiga erinevaid puusanõkse harjutanud ning Ratase proovidest on avalikkuse ette jõudnud lõbus video.

Videost on näha, kuidas Kristina õpetab Jürile, kuidas õigesti keha hoida ning millises asendis peavad tema jalad olema. Ratas on meeleoluka tantsuvideo ka oma Instagrami postitanud. „Esimesed tantsuvõtted treeneri Kristina Tarmeti käe all on selgeks õpitud,“ kirjutas poliitik oma postituses.

TV3 Grupp Eesti tegevjuht Signe Suur sõnas augusti keskel, et tal on hea meel, et Ratas nõustus saates osalema. „Rõõm on tõdeda, et heategevuse nimel võtab saates osalemise väljakutse vastu väga lugupeetud tipp-poliitik – Jüri Ratas. See on tähendusrikas algus, mis viitab, et erilist tunnustust ja tähelepanu pälvivad ka järgmised tantsutähed, kes oma karisma ja panusega toetavad Eesti vähiliidu heategevuskampaaniat ning pakuvad vaatajatele meeleoluka ja emotsioonirohke „Tantsud tähtedega“ hooaja,“ ütles Suur.