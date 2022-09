Skandaalid tulevad päevavalgele: Rootsi kuningaperest valmib kõmuline draamasari

Sari kannab eesti keeles pealkirja „Monarhia“ ning sellel tuleb kuus osa. Rootsis peaks saade jõudma televaatajate ette juba aasta lõpus ning filmimine algas augustis, vahendab Tatler.

Praegu on sarja kohta veel vähe teada – pole isegi avalikustatud, kes peategelasi kehastama hakkavad. On aga teada, et Rootsi kuningapere sarja heaks ei kiida. Kroonprintsess Victoria loodab, et teda sarjas ei kujutata. „Ma ei soovi, et mind portreteeritaks,“ ütles Victoria.

Kuninglik õukond on aga pidanud ümber lükkama kuuldused, nagu oleksid nemad asjaga seotud. „Me ei ole sarjaga mitte mingil moel soetud. Teisalt küsis stsenarist Åsa Lantz mõned küsimused sarja dokumentaali poolega seoses ja nendele küsimustele me vastasime,“ öeldi õukonnast.

Lantz on aastaid saatematerjali kallal töötanud ja tegemist on projektiga, mis talle väga korda läheb. Eelmisel aastal rääkis ta Varietyle, et kuningatel ja kuningannadel on olnud mõju maailmasündmustele. „Meie kuninga ajalugu on teistsugune. Mitte nii suure rahvusvahelise tähelepanu all, kuid vähemalt dramaatiline ja põnev. Ja paljude jaoks täiesti tundmatu,“ ütles Lantz. Josefine Tengblad telekanalist TV4 sõnas, et „Monarki“ puhul on tegemist emotsionaalse sarjaga.

Kuningas Carl Gustaf abiellus 1976. aastal Saksa-Brasiilia päritolu Silvia Sommerlathiga. Paaril on kolm last: kroonprintsess Victoria, prints Carl Philip ja printsess Madeleine. Kuninga ametiajal on teda raputanud mitmed skandaalid. 1990ndatel räägiti, et tal oli afäär ühe Rootsi lauljannaga ning 2005. aastal sattus kuningas autoõnnetusse. Aastal 2010 raputasid kuningad kuulujutud, et ta on käinud raamatu „The Reluctant Monarhia“ väidetel stripiklubides.