Gorbatšov pani kohe algusest peale puusse! Alkoholikampaania põrus

Nõukogude Liidu viimaseks juhiks ja ainukeseks presidendiks tõusnud Mihhail Gorbatšov sündis 2. märtsil 1931. aastal Privolnoje külas, mis asub Stavropolist 150 kilomeetrit põhja poole. Tema esivanemad olid talupojad, aga Miša sündides oli Stalini alustatud kollektiviseerimine jõudnud ka väga viljaka mullaga Stavropoli kraisse. Ta elas lapsena üle mitu näljahäda, aga jäi ellu. Mihhaili mõlemad vanaisad arreteeriti 1930ndatel, aga lasti laagrist välja. Isa Sergei läks nagu miljonid teised mehed rindele. Veidi aja pärast saadeti koju teade, et ta on langenud kangelasena. Kõigest hoolimata tuli neli aastat sõjas olnud Sergei Gorbatšov pärast raskelt haavata saamist koju. Võrreldes paljude teiste eakaaslastega, võiski Mihhail hiljem öelda, et hoolimata kõigist raskustest oli tal ikkagi õnnelik lapsepõlv. Gorbatšovi lapsepõlv oli tänapäeva mõistes karm, aga tal jätkus vastupidavust, tahtejõudu ja, nagu hiljem selgus, loomulikku intelligentsi ning suurepärast suhtlemisoskust.