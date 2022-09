FOTOD | TV3 üritab taaskord hinge sisse puhuda vaibunud formaadile: „Seitsmestele“ liidetakse stuudiosaade uute eetrinägudega

Igapäevaselt saab TV3 telekanali suurimaks muutuseks see, et argiõhtusele „Seitsmesed uudised“ saatele lisatakse otsa „Stuudio“. Esialgse info põhjal tundub, et tegemist on kolm aastat tagasi sama kanali eetrisse toodud „Duubli“ sarnase saatega. Toona olid selle eestvedajatakse tuntud näod Keili Sükijainen, Taavi Libe, Jürgen Pärnsalu ja Kadri Pikhof. Seekord minnakse „Stuudiot“ tegema nägude ja nimedega, kes enamikule Eesti rahvast arvatavasti midagi ei ütle – Katri Teller, Marko Lõhmus ja Eero Reinu.