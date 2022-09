Britney Spears kritiseerib poja negatiivseid kommentaare: ma vajan tingimusteta armastust

Jayden James Federline kommenteeris intervjuus oma ema ning ütles, et ei tema ega ta vend Sean Preston ei veeda enam emaga aega. Samas loodavad pojad ühel päeval emaga taas kohtuda, kui tal läheb mentaalselt paremini, vahendab Page Six.

Nüüd on Britney aga pojale krõbeda vastulause andnud. „Jayden, sa õõnestad mu käitumist, nagu terve mu pere on seda teinud. „Loodame, et tal hakkab parem, ma palvetan tema eest.“ Mille eest sa palvetad?“ uuris Spears esmaspäeval Instagramis avaldatud häälsõnumis, mille ta nüüd ära on kustutanud. „Ma töötan edasi, et ma saaksin ära maksta oma ema Lynne'i kohtukulud ja ta maja,“ jätkas popstaar ja lisas, et Jaydeni pahased kommentaarid on tingitud sellest, et peagi lõpeb Britneyl kohustus poega rahaliselt toetada.

„Kas te tahate, et mul hakkaks parem, et ma saaksin teie isale maksta 40 000 dollarit kuus? Või on põhjus selles, et te otsustasite mind vihata, kuna kahe aasta pärast on see kõik läbi ja te ei saa siis midagi?“ uuris Britney oma pojalt. Spears sõnas Jaydenile Instagrami vahendusel, et ta vajab „tingimusteta armastust ja toetust“ oma perelt, mille halvustavaid kommentaare oma vaimse tervise osas.

„Mind teeb kurvaks, et te ei väärtusta mind inimesena. Te olite tunnistajaks sellele, kuidas mu perekond on minuga käitunud ja see on kõik, mida teate. Ma tunnen, et te kõik tahate salaja öelda, et mul on midagi viga,“ rääkis poplaulja.

Jayden saab peagi 16-aastaseks ja tema vanem vend Sean saab kohe 17. Britney jagab mõlemaid poegi oma endise abikaasa Kevin Federline'iga, kes samuti Austraalia telekanalile antud intervjuus osales.