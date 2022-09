KUUM KLÕPS | Kas tõesti 47-aastane? Eva Longoria näitas, kui vapustavalt seksikas ta välja näeb

Fännid kiitsid pildi kohe heaks ning neile meeldis nii lõbusas meeleolus Eva poeg kui ka näitlejanna seksikas vorm. „Sinu keha... kuum!“ kirjutas üks fänn ning teine lisas, et tegemist on Jennifer Lopezi noorema versiooniga. „Sa näed imeline välja, imekaunis,“ õhkas veel üks fänn.

Kommenteerijad uurisid ka, kuidas Longoria oma suurepärase vormi on saavutanud. Eva on varasemates intervjuudes maininud, et talle meeldib teha palju trenni ja ta katsetab mitme erineva trenniliigiga. „Ma olen jooksja, teen joogat, ma kogu aeg vahetan oma trenne,“ selgitas naine. Pärast poja saamist on ta rohkem keskendunud jõutreeningutele, kuid tegeleb selle kõrvalt joogaga edasi, vahendab Hello Magazine. Näitlejanna toitub tervislikult ja ühel tavalisel päeval sööb ta näiteks muna, kalatakosid ja karrit.