Elizabeth, mis su käega toimub? Terviseprobleemidega võitlev kuninganna nimetas ametisse uue peaministri

Sel aastal 70. troonijuubelit tähistanud kuninganna on juba mõnda aega erinevate terviseprobleemide käes vaevelnud. Traditsiooni kohaselt nimetab monarh uue peaministri ametisse Buckinghami palees, kuid Elizabethi terviseprobleemide tõttu viibib ta hetkel Šotimaal, kuhu ta juuli keskel suundus oma puhkust veetma. Seetõttu pidi värske peaminister ette võtma reisi Šotimaale, et seal kuningannaga kohtuda ja käesuudlemise tseremooniast osa võtta.

Kuninganna kandis Liz Trussiga kohtudes halli joonemustrilist seelikut, sinakat pluusi ja hallikat pintsakut. Jalas olid tal mustad kingad ning kuninganna toetus tseremoonia ajal oma jalutuskepile. Viimasel ajal on kuningannal olnud raskusi seismisega ning seetõttu oligi tal tarvis jalutuskeppi kasutada. Eilsel sündmusel jäi kuninganna kaamerate ette esimest korda 49 päeva jooksul ning mõned tähelepanelikud inimesed märkasid kohtumisel tehtud fotodelt, et kuninganna käsi on kummaliselt lillakas.

Briti ajaloos on Trussi näol tegemist kolmanda naispeaministriga - talle eelnesid Margaret Thatcher ja Theresa May - ning kõik kolm naist on monarhi teeninud 70 aasta jooksul, kui Elizabeth troonil on olnud. Liz Trussi ja kuninganna Elizabeth II kohtumine leidis aset Balmorali lossi joonistamistoas, kus on kaunid rohelised sohvad, lehemustriga toolid, avatud kamin ja mitu antiikset maali seinal, vahendab Daily Mail.