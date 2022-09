KLÕPS | Tõeline kaanestaar: Kim Kardashian poseeris palja tagumikuga Ameerika ajakirjas

Kaheksa aastat tagasi poseeris tõsielutäht Kim Kardashian ajakirja Paper kaanel, kus tema tagumikule toetus šampanjaklaas ning naine hoidis käes šampanjapudelit, millest välja purskuv jook maagiliselt tagumikule toetuvale klaasi jõudis. Nüüd on Kimi tagumik taas kuulsaks saanud – Kardashian poseerib ajakirja Interview esikaanel nii, et tema tagumik on paljas. Kimil on pildil blondid juuksed ning ka ta kulmud on ära blondeeritud. Naisel on seljas teksajakk ja teksapüksid, mis ta tagumiku täies hiilguses paljastavad. Ajakirja teemaks on Ameerika unistus ja seda Kim kaanel kujutabki.

Kim on tegus ettevõtja ja ärinaine peale selle, et ta on tuntuks saanud tõsielustaarina. Naine juhib vormiva pesuga tegelevat ettevõtet Skims, näohooldusbrändi SKKN ja tegeleb veel ka juuraõpingutega. Kardashian on juba ühes filmis osalenud, kui 2013. aastal tuli välja Tyler Perry draamafilm „Temptation: Confessions of a Marriage Counselor“. Kim on andnud oma hääle „Käpapatrulli“ filmis Deloresele, kes on puudel, ning praegu on ta teksti lugemas peale sama sarja jätkufilmile. „Mu lapsed armastavad „Käpapatrulli“, nii et see teeb mind väga rõõmsaks, et saan üks häältest olla. Nad on nii elevil,“ rääkis Kim eelmisel aastal.