Eeva Esse-Sõõrumaa: alkohol on minu jaoks pigem sõber kui vaenlane

Raadiosaates „R2 Pulss“ rääkis Eeva, et alkoholi tarvitamine on tema jaoks isiklik teema ning ta võttis mõtlemisaja enne, kui ta kampaaniaga liitus. „Tegelikult ma olen väga hea keskmine läbilõige noorest Eesti inimesest, kelle jaoks alkohol on pigem sõber kui vaenlane,“ sõnas Esse-Sõõrumaa ja lisas, et koroona ajal, kui pidi palju kodus aega veetma, tekkis harjumus ka tihedamalt alkoholi tarvitada. „Klaasikene või kaks-kolm on igapäevaelu juurde rohkem kuulunud,“ tunnistas saatejuht.