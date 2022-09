Ansambli 5MIINUST liikmed paljastasid, mis nende lemmik Smilersi lugu on: see on ikka jube ilus laul

Sir Lanceloti lemmikuks on aga „Mina, Pets, Margus ja Priit,“ kuna lugu on seotud ka tema pärisnimega. „See lugu maalib väga idüllilise pildi suvest ja sõprusest. Selline bromance roadmovie tüüpi värk. Ja kuna minu kodanikunimi on Pets, siis on alati olnud palju äratundmist ja nalja,“ lausus Lancelot.

Päevakoer toob välja lausa kolm lugu, millest kaks ühtivad Estoni Kohvri ja Lanceloti lemmikutega. Tema suureks lemmikuks on „Meteoriitide sajus“, mille sõnad tal lausa peas on. „Käime katuseid mööda“ on ka Põhja-Korea suur lemmik. „See laul jäi pähe juba põhikooli- ja keskkooli lõpupidudelt ning kuigi mu tolle aja pleier oli eranditult täis ainult räppi, siis see lugu oli üks vähestest (objektiivselt võrratu meloodiaga lauludest), mis samuti playlist'i mahtus. Alati on sellega soe tunne kaasas käinud ja kui nüüd, mõned aastad tagasi sai sama laulu Põltsamaa lossihoovis kontserdil kuulatud, siis oli päris äge,“ sõnas Põhja-Korea, kes koos rahvaga laulu kaasa laulis.