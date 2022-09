Lapseootel Eda-Liis Kann teeb teletööd viimase hetkeni: olen kord selline, kes paigal ei püsi

Eda-Liisi sõnul kihutab teda tööle ka see, et kodus seisavad mõtted paigal ja mõnikord tunneb ta teatavat ärevust, ehkki ettevalmistused lapse tulekuks on kõik tehtud. Eda-Liis on juba kahe lapse ema, elukaaslase, arhitekt Haldo Oravasega ühist last on ta oodanud pikki aastaid.