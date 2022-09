Varjusurmast Oscari favoriidiks: kurb põhjus, miks Brendan Fraser aastateks Hollywoodist kadus

Sajandivahetuse paiku oli Brendan Fraser üks pilkupüüdvamaid filmistaare. Kassahitid „Muumia“, „Džungli George“ ja „Looney Tunes: Back in Action“ on vaid üksikud näited tema suurejoonelisest edust. Nüüd on ta tagasi filmiga „Whale“, mis on pärast esilinastust Veneetsia filmifestivalil tõstnud Fraseri järgmise aasta Oscarite gala üheks favoriidiks.