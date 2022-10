Elu nagu muinasjutus! Ardo Kaljuvee ja Nele Dvorjaninov näitavad oma Pirital asuvat imelist kodu

Pirita ürgoru kevadisi piibelehti, suviseid mustikaid ja lillasid põdrakanepivarsi teavad need, kes on sealses kaunis männimetsas jalutamas või jooksmas käinud. Põlvas kasvanud Ardo Kaljuvee (42) ja Floridas sündinud Nele Dvorjaninov (27) elavad selle loodusliku rikkuse keskel. Päris oma kodumaja leidmiseni Tallinna ühes ihaldusväärseimas piirkonnas kulus neil mitu pikka aastat, mille jooksul jõudsid nad seitse korda ühest kohast teise kolida.

„Nele on selle ajaga saanud tõeliseks profiks asjade kokku- ja lahtipakkimises,“ muigab Ardo. „Oma kodu peab olema ikkagi selline, kus on hea olla – et ei ole mingit jama. Kui oled nii palju kolinud, siis lõpuks tead päris hästi, millist kodu endale otsid. Igast kohast saad ju mingi kogemuse, mis õpetab järgmise suhtes olema tähelepanelikum, mis omakorda teeb kõige sobivama koha leidmise aga üpris keeruliseks.“