Briti uue peaministri mitte nii konservatiivne eraelu: kuidas Liz Truss poolteist aastat oma abikaasat pettis

Pärast Trussi peaministriks nimetamist on rahvusvahelises meedias ujunud pinnale 2006. aastal Suurbritannia poliit-skeenet raputanud skandaal. Alles eile lehvitas Truss oma uue residentsi ees Downing Streetil koos oma abikaasa Hugh O'Learyga, kes on värske peaministri kõrval olnud alates 1997. aastast. Ka O'Leary on terve elu olnud tegev poliitikas, kuid hoidnud pigem tahaplaanile.