Anton Aleksejevi õlletoop tekitas ETV tähelepanelikus vaatajas küsimusi: kas ajakirjanik tarbib töö ajal alkoholi?

Aleksejev muheleb ja sõnab, et tops talle ei kuulu. Tuleb välja, et kaadris olnud õlletoobi oli ta hoopis intervjueeritav Ivanile välja teinud ning ei tema ega operaator Kristjan Svirgsden töö ajal alkoholi ei tarbi. „Meil on „Septembris ei joo“ ja see tops mis seal oli, oli Ivani oma. Tegime talle välja. Ma ei oska öelda, mis õlut ta maitses,“ rääkis Aleksejev rõõmsalt, kuidas ta mehega intervjuud tegi.

Õlletoop, mida tähelepanelikud vaatajad märkasid, asetses maas, kuna Anton oli palunud selle sinna panna, et see intervjuu kaadrisse ei jääks. „Ma ei saa Ivanile õlut keelata, tema on intervjueeritav, tema on kuningas. Lihtsalt palusin, et ta õlletopsi paneks maha või peitu, see ei oleks kaadris eetiline ja asjakohane,“ selgitas Eesti Rahvusringhäälingu korrespondent lõbusat seika. Ivan asetaski Antoni palve peale topsi maha. „Mind ei huvitanud tema õlle eelistus, vaid tema kogemus tuumajaama töös,“ muigas Aleksejev.

Ukrainas sõda kajastav ajakirjanik lisas lõbusalt, et oli natukene mehe peale isegi kade, et ta saab õlut nautida sellel ajal, kui tema ja operaator oma tööd peavad tegema. Anton tõdes, et tal oli Ivaniga hea vestelda ning tegemist on väga toreda mehega.

