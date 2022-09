FOTO | Putini lapselaps jäi esimest korda pildile ja pagendati kohe Tšetšeeniasse

Kümneaastase Romani vanemad on Putini tütar Maria Vorontsova ja tema eksabikaasa, hollandlane Jorrit Faassen. Tema isa on endine NATO kindral. Putin ja tema lähikondlased hoiavad oma eraelu kiivalt saladuses, kuid Roman jäi sel nädalal esimest korda pressifotograafi ette. Pilt Venemaa presidendi lapselapsest levib nüüd kulutulena ja kardetakse, et Roman võidakse tappa.