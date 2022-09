Kasiinosõltuvuse ületanud Paul Neitsov avameelselt: mul tuli võtta võlgu, et maksta võlgu

Kahtlemata on Paul Neitsov (28) kirglik kõiges, mida ta teeb - näiteks teist nii andunud kitarrimängijat kohtab Eestis harva. Aga kirglikkus on ka kui kahe teraga mõõk, mis Pauli haavanud. Muusik on pidanud pikka võitlust depressiooni ja hasartmängusõltuvusega, mis ta sügavale auku kiskus. Paul on endisele elule selja pööranud suuresti tänu oma kallima Hannaliisa (28) toetusele.