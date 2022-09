Mait Malmsten nägi oma näitlejast vanaema esmakordselt isa matustel: elu ei viinud meid kokku

„Ma olen tegelikult suhteliselt kinnine inimene,“ ütleb Malmsten. „Võib küll jääda mulje, et suhtlen vabalt, aga tegelikult on see teatav pingutus ja parema meelega ma seda ei teeks.“ Armastatud näitleja tunnistab, et ka oma suure sünnipäeva eel plaanis ta tegelikult põgeneda Euroopa meistrivõistlustele korvpallis, ent ei läinud õnneks. „Proovid pidid algama ja ma ei tahtnud hakata teatris tüli kiskuma sellega, et tahan minna vaba aega veetma,“ muheleb mees.