Leonardo ja üle 25-aastane naine? DiCaprio on väidetavalt semmimas maailmakuulsa modelliga

Nüüd on mitmed USA väljaanded kajastanud DiCaprio ümber keerlevat kuulujuttu, mida on kinnitanud ka mitmed allikad. Väidetavalt on staar leidnud endale uue armueesmärgi tuntud modelli näol.

Nimelt sahistatakse, et DiCaprio on võtnud sihikule 27-aastase supermodelli Gigi Hadidi. Tänu tõsielustaarist emale Yolanda Hadidile kuulsaks saanud kaunitar on olnud reklaaminäoks kümnetele suurtele brändidele ning astunud mitmeid kordi lavale ka Victoria's Secreti moeshow'l.

Sarnase taustaga on enamik DiCaprio ekstüdruksõpradest, kuid Hadidi eristavad mitmed faktorid. Nimelt on ta juba üle 25-aastane ehk ületanud vanuse, mis tavaliselt filmistaarile takistuseks on saanud. Samuti on tegemist emaga - nimelt on Hadidil laps endise One Directioni staari Zayn Malikiga. DiCaprio pole varem avalikult deitinud naistega, kellel oleks järeltulijaid.

„Leol on tõesti võtnud sihikule Gigi, kuid ta pole huvi üles näidanud,“ ütles allikas Us Weeklyle andes mõista, et alles üheksa kuud tagasi vallaliseks jäänud modell ei ole filmistaarist huvitatud.