Supermodell allakäigutrepil: Cara Delevingne'i kahtlane käitumine tekitab muret, perekond kavatseb sekkuda

Praeguse generatsiooni üks tuntumaid supermodelle Cara Delevingne on viimasel ajal ületanud uudiskünnist oma kahtlase käitumise tõttu. Mure 30-aastase kaunitari pärast on läinud nii suureks, et tema glamuurse taustaga perekond on valmis sekkuma.