Ettevõtte, mille Angelina asutas, on näitlejanna endise abikaasa Bradi vastu esitanud 250 miljoni dollari suuruse hagi väitega, et Brad ja tema sõprade jõuk algatasid kampaania, et „võtta üle kontroll“ Prantsusmaal asuva veinitehase üle. Väidetavalt soovis Brad „maksta kätte abielulahutuse ja laste hooldusõigusega seotud uurimise“ eest ega soovinud, et Jolie ei näeks kunagi oma veinitalu eest teenitud kasumit.