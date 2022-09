Legendaarne The Cure esineb oktoobris Riias

Ei ole liialdus kui öelda, et üle 40 aasta tegutsenud Robert Smithi poolt juhitud bänd The Cure on olnud inspiratsiooniks, eeskujuks, julgustuseks ja lohutuseks mitmele generatsioonile kuulajaile, muusikutele, kunstnikele, disaineritele ja teistele loovinimestele. Väga paljudele inimestele on Robert Smith midagi hoopis enamat kui suur juuksepahmakas, must silmalainer ning pisut laiali läinud punane huulepulk, mis on olnud tema pikaajalisteks äratuntavateks välisteks tunnusmärkideks. Sellised lood nagu „Lullaby“, „Friday I’m In Love“, „Just Like Heaven“, „Lovesong“, „Pictures Of You“, „Close To Me“, „In Between Days“, „Boys Don’t Cry“, „Let’s Go To Bed“, „A Strange Day“, „The Lovecats“ on tuttavad kõikidele The Cure’i fännidele ning järgmisel sügisel on võimalus neid Riias elavas esituses kuulda.

The Cure (esialgse nimega Easy Cure) sai alguse 1976. aastal Crawley’s, Inglismaal kui Robert Smith koos koolikaaslastega muusikat tegema hakkas. Debüütalbum „Three Imaginary Boys“ ilmus 1979. aastal ning kriitikud andsid sellele positiivse hinnangu ja bänd kategoriseerus žanridesse post-punk ja new wave. Järgmise albumiga „Seventeen Seconds“ liikus bänd tumedama ja süngema stiili suunas, mis, koos Smithi muutunud imagoga, mõjutasid tugevalt nii sündivat gooti roki žanri kui ka seda ümbritsevat subkultuuri. Nii peetaksegi The Cure’i üheks eredamaks gooti roki näiteks ning pioneeriks. Robert Smith ise on küll ignoreerinud kriitikute püüdeid bändi ühte või teise žanri suruda, öeldes, et ansambel ei ole kategoriseeritav ning tema mängib lihtsalt The Cure’i muusikat, mis iganes see siis ka poleks.

Bändi kommertslikus mõttes edukaim album on 1989. aastal ilmunud „Disintegration“, kust pärinevad hitid nagu „Lullaby“, „Lovesong“ ja „Pictures of You“. Kuigi bändi teatakse rohkem süngema muusika poolest, on neil ka hulgaliselt rõõmsama tooniga lugusid nagu näiteks „Let’s Go To Bed“, „Inbetween Days“, „Close To Me“, „Just Like Heaven“ ning absoluutne superhitt „Friday I’m In Love“.