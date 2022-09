Juba oktoobris näeb ilmavalgust Andrei Zevakini ja Robin Valtingu reality-show „Villa“, mille esimesed 30 000 euro nimel võistlevad osalejad on selgunud. „Villasse“ valiti osalejad 2000 soovija seast ja need viis neidu, kes pääsesid läbi sõela, on lõpuks avalikustatud.