FOTO | Selgus põhjus, miks Zac Efroni nägu üleöö täiesti teistsuguseks muutus

Arvati, et mees on käinud iluoperatsioonil ning otsustanud väikest kõpitsemist varjata.

Kuid tegelikult oli Efroni uue välimuse põhjustajaks kukkumine tema enda kodus. Näitleja kirjeldab värskes Men's Healthi ajakirjas, kuidas ta oli libedatel põrandatel sokkides jooksnud ning libastunud. Pauk tema lõua ja graniidist valmistatud purskkaevu vahel oli nii kõva, et Efron kaotas mõneks hetkeks lausa teadvuse.

Ärgates tundis näitleja, et ta lõualuu on sisuliselt rippumas. Efroni sõnul nägi ta nägu täiesti uus välja, sest mälumislihased olid vigastuse paranemise ajal kasvanud.

Filmistaari sõnul polnud tal õrna aimugi, et tema välimus ajakirjanduses ja sotsiaalmeedias nii palju kõneainet pakkus. Talle jõudis kõik kohale alles siis, kui tema enda ema hakkas uurima, et ega poeg pole ilukirurgi noa all käinud.