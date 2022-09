SAAGA JÄTKUB | Ricky Martin nõuab teda intsestis süüdistanud õepojalt üüratut summat

Martin ütleb, et on süüdistuste tõttu jäänud ilma lepingust, mis oli väärt miljoneid, vahendab CBS News. Ta sõnab, et Sanchez jätkab tema „ahistamist“, püüdes selle pealt teenida. Hagis on kirjas, et õepoeg jälitab, ahistab ja šantažeerib maailmakuulsat artisti ning püüab rikkuda tema mainet. Kuigi Sanchez võttis hiljuti hagi tagasi ning loobus süüdistustest, käib meedias Martini materdamine edasi.