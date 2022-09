VAATA JA KUULA | Elephants From Neptune naases uue raju singliga oktoobris ilmuvalt albumilt

“Motel Blue on tagasivaade Elephantsi senisele teekonnale ja mõnes mõttes ka minu isiklikule teekonnale muusikuna. See peegeldub ka sõnades, et see pole alati olnud lihtne, aga selleks, et elus edasi liikuda tuleb hoida pea püsti ja mõelda positiivselt. Meile kõigile jagub maailmas armastust, me lihtsalt peame õppima seda ka ise jagama. Fleetwood Mac’ilt ja Thin Lizzy’lt inspiratsiooni saanud loo näitel oleme bändina kindlasti avanud endas uue külje,“ kommenteeris solist Robert Linna.

“Motel Blue“ sündis ühest Robi demost ning ma olin kitarrikäigu esimest sekundist juba müüdud ja teadsin, et see lugu peab minema plaadile. Ta ei ole meie tüüpiline „pauguga uks lahti/kannaga näkku“ lugu, vaid midagi teistsugust - pisut isegi melanhoolne, kuid siiski positiivse alatooniga. Esiteks tahtsime ta esimese singlina välja panna, et ka kuulajad saaksid aru, et uus plaat on jälle midagi teistsugust, ning me ei lähe täpselt samadel radadel edasi. Teiseks, suvi on ju paljude jaoks selline aeg, kus saab vabamalt oleskleda ning nüüd saabunud sügis paneb sellele alati liiga äkilise lõpu. Ja olge mureta, meie oktoobris ilmuv uus plaat on täpselt see ravim/medikament, mida te sügiskaamose leevenduseks vajate,“ lisas trummar Jon Mikiver.

Vaata muusikavideot:

Eesti sex-roki kuningateks nimetatud Elephants From Neptune andis oma debüütalbumi välja 2012. aastal ning tegi endale kiiresti nime oma anti-tseremoniaalsete groove-riff'idega ja halastamatute live-esinemistega. Olles soojendanud Kaiser Chiefs'i ja Tallinna Lauluväljakul Red Hot Chili Peppersit, võitis ansambel 2013. aastal Tallinn Music Weekil Skype'i „Go Change The World“ auhinna ning nimetati Inglise muusikaveebi Drowned In Sound poolt festivali parimaks Eesti bändiks.