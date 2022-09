Suri kuninganna Elizabeth II

Arstid on juba aastaid Elizabeth II tervisliku seisundi pärast muret tundnud. Täna pärastlõunal teatas Buckinghami palee, et kuninganna tervis on järsult halvenenud. Ülejäänud kuningapere peatas poole päeva pealt oma tegemised ning suundus otsejoones Balmorali paleesse. Sinna oli teel ka prints Harry, kuid Elizabethiga hüvasti jätta ta ei jõudnudki.