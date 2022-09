FOTOD | Uue teleseriaali „Kes tappis Otto Mülleri?“ esilinastus tõi kohale mitmed tuntud staarid!

Birk Rohelennu kirjutatud ja René Vilbre lavastatud Viaplay originaalsarja „Kes tappis Otto Mülleri?“ keskmes on tuntud ärimees ja endine maadlustäht Otto Müller, kes leitakse tema 65. sünnipäeval oma kodus mõrvatuna. Detektiivid küsitlevad kordamööda kaheksat pereliiget ning järk-järgult tulevad päevavalgele tumedad tõed eduka ja võimsa mehe kohta. Igaühel on Otto Mülleri kohta oma lugu rääkida – ja igaühel on mõrvamotiiv.