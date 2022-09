FOTOD | Kaubamaja sügishooaja avamispidu meelitas kohale staaride koorekihi

Sügismood aga näitas, et endiselt on moes over-size suurused. Alati säravat stilisti Merit Boeijkensi rõõmustab glamuuri tagasi tulemine: „Avarad lõiked on endiselt moes, aga ei ole enam puuvill ja linane, vaid näeb ka sulgesid, läikivad kangaid ja värve. Glamuuri ja uhkust oleme me igatsenud ja see on tagasi.“