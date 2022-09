Prints Harry tühistas õhtuse auhinnagala ja jõuab peagi kuninganna juurde, Meghan jääb Londonisse

Täna pärastlõunal teatas Buckinghami palee, et kuninganna Elizabethi tervis on järsult halvenenud. Ülejäänud kuningapere peatas poole päeva pealt oma tegemised ning suundus otsejoones Balmorali paleesse. Teatati, et sinna on teel ka prints Harry ja hertsoginna Meghan Markle, vahendab DailyMail. Praeguseks on selgunud, et Meghan jääb siiski Londonisse.