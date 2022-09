Milline kuningas saab Charlesist? Kõige suuremad muutused, mis ootavad ees kuninglikku perekonda

Kõige esimene muutus, mida kuninglik perekond Charlesi käe all läbima hakkab on see, et inimeste arv, kes nende perekonda avalikult esindavad, muutub palju väiksemaks. Tulevase kuninga algne plaan oli see, et peale tema ja abikaasa Camilla hakkavad kuninglikke kohustusi täitma ja tähesäras olemas ainult tema pojad William ja Harry ning nende abikaasad ja lapsed.