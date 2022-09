Mart Sander pidas kuningannaga kirjavahetust: nii vägevat ja võimekat monarhi maailm ilmselt enam ei näe

Mardi esimene kontakt kuningannaga toimus aastal 2003. „Kui Suurbritannia alustas sõjalist konflikti Iraagiga, salvestasin suurest patriotismist – mu vanaisa on inglane – viktoriaanliku sõjalaulu „Soldiers of the Queen“. Pakkusin seda Briti raadiojaamadele, aga sai vastuse – nii ei tohi, see pole ju „sõda“, see on „operatsioon“! Isegi BBC klassikaraadio, kes mängis minu plaate tookord üsna tihti, ei pannud seda eetrisse. Lõpuks lõin käega ja saatsin selle salvestuse postiga kuningannale – et see on minu väike panus. Ja kujutage ette: peagi sain vastuse Buckinghami paleest, kus kuninganna tänas mind ilusa laulu ja „panuse eest sõjategevusse“! See oli peaaegu, nagu oleks sõjaväelise autasu saanud,“ meenutab Mart.