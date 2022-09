Agar koristaja, hajameelne tööline ja üllatus Koit Toomele: näitlejad meenutavad suurlavastuse proovidel toimunud apsakaid

Tänavu septembris etendub Alexela Kontserdimaja laval Andrew Lloyd Webberi rekordeid purustanud muusikal „Cats“. See on esimene kord, kui Eestis etendub West Endi originaallavastus, mis on köitnud publikut nii West Endis, Broadwayl kui ka mujal maailmas juba üle 40 aasta. Küll aga on meie oma kodumaised staarid teinud aastaid tagasi kaasa teatri Vanemuine poolt lavale toodud muusikalis „Cats“, mille proovides juhtus toona nii mõndagi kuriooset, mida mõningad osalejad on nüüd valmis Kroonikale meenutama.