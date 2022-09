Maailmakuulsast armukesest kuningannaks: kuidas Charles alles sel aastal Camillale tiitli kindlustas

Kuid see, et Camillast täieõiguslik kuninganna saab, selgus alles sel aastal. Nimelt pärast nende pulmatseremooniat 2005. aastal teatati avalikkusele, et pärast Elizabeth II surma saab Camillast hoopis printsess, mitte kuninganna.

Sellisele otsusele polnud ajalooliselt ega seaduslikult ühtegi pretsedenti, kuid lihtsalt nii tagatubades otsustati. Meedia spekuleeris, et põhjuseks võib olla see, et Camilla oli varem olnud juba abielus Andrew Parker Bowlesiga. Samuti oli värske hertsoginna populaarsus sel hetkel üks suur null.

Info antud otsuse kohta kadus Charlesi ja Camillat esindanud Clarence'i maja kodulehelt 2018. aastal. Arvati, et prints on iseseisvalt antud otsuse vaiba alla pühkinud, kuid kaks aastat hiljem kinnitasid paari esindajad, et plaan Camillast printsess teha, on jätkuvalt jõus.

Kuni selle aastani, kui Elizabeth II teatas ametlikus pressiteates, et ta soovib, et pärast tema surma saaks Camilla endale kuninganna tiitli. See oli nüüdseks lahkunud monarhi kingitus miniale tema ustavuse ja pikaaegse töö eest.

Kuidas Charles oma ema ja ülejäänud riigi ümber veenis?

2000. aastal oli olukord kuninglikus perekonnas täielikult teistsugune, kui see on praegu. Charlesi reputatsiooni kummitas endiselt printsess Dianaga juhtunu ning tuua suhe Camilla Parker-Bowlesiga avalikkuse ette oli ülimalt julge samm. Avalikkusele ei meeldinud Camilla üldse, sest just teda süüdistati selles, et Charlesi ja Diana „muinasjutt“ läbi sai. Ka kuninganna Elizabeth II ei olnud tema fänn hoolimata sellest, et Camilla oli Charlesi kinnisideeks olnud juba 30 aastat.