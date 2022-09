FOTOD | Emotsionaalne Charles lahkus Balmoralist ja jäi esmakordselt kuningana kaamerate ette

Kuningas Charles III lendab Aberdeeni lennujaamast eralennukiga Suurbritannia pealinna, kus tal on koheselt planeeritud kohtumine värske peaministri Liz Trussiga. Viimane on tänase hommikupooliku veetnud tehes kõnesid teiste suurriikide liidritega, kes on avaldanud kaastunnet kuninganna surma puhul.