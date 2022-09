Neljapäeval kell 12.34 (kohaliku aja järgi) teatas Buckinghami palee, et kuninganna Elizabeth II tervis on halvenenud ning ta viibib arstide hoole all. Selleks hetkeks olid tema juurde jõudnud juba printsess Anne ja prints Charles koos abikaasa Camillaga.

Kohe pärast ametliku teadaande avalikustamist lekkis ajakirjandusse info, et prints William on koos oma onude Andrew ja Edwardiga lendamas viivitamatult Aberdeeni. Spekuleeriti, et lennukile istub ka Harry, kes on viimased nädal aega viibinud Euroopas ning oli eilseks jõudnud juba Londonisse. Hiljem selgus, et lennul oli William, Andrew ja Edwardiga koos ainult viimase abikaasa Sophie. Nemad maandusid Šotimaal kell 14.39.