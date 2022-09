Suur osa kuningliku perekonna liikmetest saavad pärast kuninganna Elizabeth II surma endale uued tiitlid. See on tingitud sellest, et nii mõnigi tiitel on päritav ja liigub nüüd edasi järgmisele generatsioonile. Kroonika teeb lugejatele puust ja punaseks selgeks, kuidas tulevikus kuningas Charles III lähikondlasi tuleb kutstuda.