Kuninga esimene kõne: Charles III andis vana tiitli Williamile, kiitis Harry uue elu USAs heaks

„Tema teenistuse ajal nägime, et püsiv armastus traditsioonide vastu ja kartmatu uuenduste omaksvõtt teevad meid rahvana suureks. Tema valitsemisaja tunnuseks sai tema kiindumus, imetlus ja austus, mis inspireeris meid kõiki. Nagu iga mu pereliige võib tunnistada, siis ühendas ta need omadused soojuse, huumori ja eksimatu võimega näha inimestes alati parimat.“

Charles kinnitas, et annab üle oma Walesi printsi tiitli vanemale pojale Williamile. „Täna olen uhke, et saan temast Walesi printsi ehk Tywysog Cymru teha. Tegemist on riigiga, mille tiitlit on mul olnud nii suur au kanda nii suure osa oma elust.“