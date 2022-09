BBC vaatajad on tulivihased reporteri peale, kes kuningale viidates prohmaka tegi

Ta juhtis koos Charlie Staytiga tänast saadet, mis oli täielikult pühendatud kuninganna mälestamisele, kirjutab The Sun. Lisaks oli juttu eesootavast tseremooniast, kus Charles III ametlikult kuningaks kinnitati. Viimase puhul oli tegu tseremoniaalse formaalsusega, reaalselt sai temast kuningas siis, kui kuninganna neljapäeva õhtul suri.

Ühel hetkel tehti otselülitus Buckinghami palee juurde, kus oli kohal BBC reporter John Maguire. Temaga suhtles Munchetty, kes viitas, et palee juurde on tulnud nii noori kui vanu inimesi, kes tahavad näidata, mida kuninganna nende jaoks tähendas. „Ja tahavad väljendada, mis on nende ootused uue monarhi, prints Charles III osas,“ märkis ta.