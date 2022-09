Glamuurse tantsusaate kohtunikud on selgunud! Jüri Nael: kirge kindlasti on ja lähedasi suhteid ka

Kaheksa kuulsust ja kaheksa kutselist võistlustantsijat astuvad peagi ekraanile, et avaldada muljet žüriile ja televaatajatele. Žürii liikmed Martin Parmas (38), Tanja Mihhailova-Saar (39), Helen Klandorf-Sadam (46) ja Jüri Nael (47) on ise samuti muljetavaldava taustaga tantsijad. Kes neist on leebe kohtunik, kes karmim, saame näha. Saates osalejaid hinnatakse sama rangusega nagu professionaalseid tantsijaid.