Kadri Tali osalemisest populaarses telesõus: olen tänulik võimaluse eest tantsida oma sõber terveks

Nimelt on naise parim sõber seljatamas vähki. „Nii ma otsustasingi, et kuivõrd tema kannatused ja mitmed kuud haigla väikeses toas isolatsioonis olemine ei ole kuidagi võrreldavad minu hoopis teistlaadi pingutustega, siis vähemalt saan ennast proovile pannes pakkuda talle kaasaelamist ja oma täiesti kosmiliste püüdlustega talle rõõmu valmistada,“ räägib muusikamänedžer. „Olen veendunud, et see on absoluutselt viimane asi, mida ta minult oskab oodata.“