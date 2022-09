Shanti ja Gowri Uustalu kohtlevad oma lapsi nagu täiskasvanuid: me ei keela neid peaaegu kunagi

Gowri ja Shanti avaldavad, et pole lapsevanematena kuigi ranged. „Laps on omaette isiksus, ta pole kellegi oma,“ ütleb pereisa. „Me ei keela lapsi peaaegu kunagi. Usun, et see on teinud nad rohkem vastutavaks.“ Ta sõnab, et lapsed ei tarbi ka kuigi palju nutiseadmeid. „Eriti tüdruk suudab piiri pidada: paneb nutiseadme ise käest ja läheb mängima,“ räägib Gowri. „Kohtleme neid nagu täiskasvanuid, räägime asjad läbi. Meil ei ole ülevalt alla vaatamist, et oled väike ja pead mind kuulama.“