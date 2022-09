Lauri Liiv ei saanud nooruses lavakooli sisse: olin nii löödud, et jõin üksinda pudeli viina ära

Andrus Vaarik ja Lauri Liiv on otsustanud teha uue versiooni etendusest „Aabitsa Kukk“. Projektiga tegi algust Liiv, kes tõdes saates, et tema näitlejakarjäär pole sugugi kerge olnud.

Liiv võttis projekti käsile, kuna tundis, et tahab näitlejana mõnd suurt väljakutset proovida. Ta üritas noores eas kahel korral lavakooli sisse saada, ent ebaõnnestus. „Olin ikka nii löödud, et jõin üksinda pudeli viina ära,“ muheleb ta. „Tollel hetkel, kui ma sinna sisse ei saanud, siis ma muidugi olin nii noor ja loll ning mõtlesin, et kuidas nad ei näe seda suurt talenti.“ Hiljem ta siiski mõistis, et ei andnud endast katsetel maksimumi.